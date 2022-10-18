Канберра, 18 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун объявили о партнерстве между двумя странами для перехода к экологически чистой энергии. Об этом оба политика заявили на совместной пресс-конференции в Канберре, пишет новостное агентство AAP.

Сергей Потеряев Сингапур

Так, Альбаниз отметил, что «Соглашение о зеленой экономике» поможет обеим странам двигаться к нулевым целям, инновациям в области чистой энергии, возможностям для бизнеса и созданию рабочих мест.

Партнерство будет сосредоточено не только на экологически чистой энергии и зеленой экономике, но, по словам Альбаниза, оно также «обеспечит» надежные цепочки поставок продуктов питания для австралийского экспорта.

«Экономическое соглашение между Сингапуром и Австралией поддержит переход наших стран к нулевым выбросам и в то же время ускорит рост и создание рабочих мест в зеленом секторе … Это первое подобное соглашение между странами, и мы надеемся, что оно станет первопроходцем для других стран, которые просто будут сотрудничать друг с другом для решения глобальной проблемы», — сказал в свою очередь Ли Сяньлун.