Тюмень, , 12:40 — REGNUM В Тюменской области вынесен приговор пятерым бывшим сотрудникам полиции, признанным виновными в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Полиция Pixabay.com

Следствием и судом установлено, что в 2018 году пятеро оперативных сотрудников проводили проверку в торговых точках города Тюмени, где незаконно изымали алкогольную и табачную продукцию, внося в протоколы недостоверные данные, значительно занижая количество изъятого.

Кроме того, один из фигурантов уголовного дела, с целью хищения автомобиля «Мерседес-Бенц», принадлежащего знакомому, который отсутствовал на территории региона, предоставил в Госавтоинспекцию заведомо подложный договор купли-продажи транспортного средства, в результате чего автомобиль был переоформлен на родственницу подсудимого.

Приговором суда, в зависимости от роли каждого, бывшие полицейские признаны виновными по ч.3 и ч.4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд назначил четырем подсудимым наказание в виде четырёх лет, трёх лет, двух лет и шести месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пятый должен заплатить штраф в размере 300 тыс. в доход государства. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 2 млн 300 тыс. рублей.