Биробиджан, 18 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поблагодарил временно исполняющего обязанности командующего Восточным военным округом генерал-лейтенанта Михаила Носулева за то, что подготовка бойцов на подведомственных ему полигонах проходит профессионально. Полпред подчеркнул, что обучение военнослужащих должно быть максимально квалифицированным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства Еврейской автономии.

Amurobl.ru Юрий Трутнев

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«Отдельно хочу поблагодарить исполняющего обязанности командующего Михаила Носулева. Это боевой офицер, боевой генерал с большим опытом. Видно, что он не просто профессионально это делает, видно, что он болеет за этих ребят, которые придут на фронт. Он говорит: «Нам же вместе воевать». Поэтому я болею за их подготовку и стараюсь, чтобы она была максимально квалифицированной. Защищать Родину — это задача каждого живущего в стране», — отметил Юрий Трутнев.

Он пообещал, что федеральное правительство будет помогать бойцам и готовить их к участию в спецоперации, чтобы приблизить победу.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев также подчеркнул коллективную ответственность за подготовку бойцов военкоматов, министерства обороны, глав регионов и высших должностных лиц.