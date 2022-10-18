Трутнев: Защищать Родину — это задача каждого живущего в стране
Биробиджан, 18 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поблагодарил временно исполняющего обязанности командующего Восточным военным округом генерал-лейтенанта Михаила Носулева за то, что подготовка бойцов на подведомственных ему полигонах проходит профессионально. Полпред подчеркнул, что обучение военнослужащих должно быть максимально квалифицированным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства Еврейской автономии.
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Он пообещал, что федеральное правительство будет помогать бойцам и готовить их к участию в спецоперации, чтобы приблизить победу.
Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев также подчеркнул коллективную ответственность за подготовку бойцов военкоматов, министерства обороны, глав регионов и высших должностных лиц.