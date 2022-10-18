Барнаул, , 12:40 — REGNUM Прокуратура Алтайского края 18 октября известила о несчастном случае на производстве. При монтаже крыши на строящемся объекте по проспекту Калинина в Барнауле произошло обрушение перекрытия. Упали бетонные плиты. По предварительным данным погибли двое рабочих.

Барнаул © Светлана Шаповалова

Для координации работы на место происшествия выехал прокурор Октябрьского района г. Барнаула Валерий Чернобровкин, заместитель прокурора Алтайского края.

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований трудового законодательства и правил ведения строительных работ.

СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Как сообщало ИА REGNUM, бывший инспектор отдела надзора за жилищным строительством Стройнадзора Красноярского края предстанет перед судом по делу об обрушении подпорной стены жилого дома.

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