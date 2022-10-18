Зеленодольский район, Татарстан, 18 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса возбудили в Татарии. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

ДТП

Дорожная авария произошла 18 октября в Зеленодольском районе республики. В результате ДТП пять человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса наехал на металлоконструкцию, пытаясь избежать столкновения с впереди идущим автомобилем, который затормозил и пропускал пешеходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чистопольском районе Татарии в дорожно-транспортном происшествии с участием кабана погибли два человека.

Читайте также: В Татарии на трассе столкнулись микроавтобус и грузовик