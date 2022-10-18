Канберра, , 12:41 — REGNUM 18 октября федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс предупредил, что счет за ущерб от недавних наводнений составит «миллиарды долларов». Слова министра передал телеканал Nine News.

Австралийские доллары

При этом полная стоимость ущерба, по сообщению Чалмерса, до сих пор не известна.

«Мы все еще подсчитываем стоимость и оцениваем ущерб», — сказал казначей в эфире телеканала.

Он также повторил предупреждение о том, что это окажет «существенное» влияние как на стоимость жизни, так и на федеральный бюджет, который будет принят на следующей неделе.

«Мы еще не знаем, каким будет такое полное воздействие … Когда дело доходит до стоимости жизни, мы видели это раньше, к сожалению», — не стал скрывать чиновник.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Австралии предупредили о нашествии ядовитых змей