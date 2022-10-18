Газа, Палестина, 18 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Корабли ВМС Израиля провели операцию вблизи сектора Газа. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

Israel Defense Force Боевые корабли ВМС Израиля

По данным журналистов, утром 18 октября группа военных кораблей прошла вдоль побережья Газы, обстреляв палестинские рыбацкие суда, вышедшие в Средиземное море.

По информации журналистов, израильские военные применили пулемёты, вынудив рыбаков вернуться на берег. Также ВМС Израиля применили слезоточивый газ, обстреляв побережье в районе городов Рафах и Хан Юнис.

Отмечается, что за последние несколько дней ВМС Израиля активизировались у побережья Газы, опасаясь контрабанды оружия в регион морским путём.