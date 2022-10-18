Обнинск, Калужская область, 18 октября 2022, 12:44 — REGNUM В первом наукограде России — Обнинске создана рабочая группа для решения вопросов семей мобилизованных горожан. Членам семей оказывают психологическую, медицинскую и бытовую помощь. Об этом 17 октября написала в социальных сетях глава администрации Обнинска Татьяна Леонова.
Ранее, ИА REGNUM сообщало, что администрация Обнинска отменила плату в детских садах и организовала бесплатные обеды в школах для детей мобилизованных.
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