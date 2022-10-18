Обнинск, Калужская область, 18 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В первом наукограде России — Обнинске создана рабочая группа для решения вопросов семей мобилизованных горожан. Членам семей оказывают психологическую, медицинскую и бытовую помощь. Об этом 17 октября написала в социальных сетях глава администрации Обнинска Татьяна Леонова.

Страница Татьяны Леоновой в социальной сети «ВКонтакте» Проводы мобилизованных горожан

«Самый важный вопрос у мобилизованных мужчин — о семьях. Защитники Отечества должны быть уверены, что их родным помогут, и город продолжает эту важную работу. Подключились и обнинские предприятия: они окружают «подшефные» семьи заботой, спасибо огромное за такую важную сейчас опеку!» — отметила Татьяна Леонова.

Ранее, ИА REGNUM сообщало, что администрация Обнинска отменила плату в детских садах и организовала бесплатные обеды в школах для детей мобилизованных.