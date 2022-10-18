Каргасокский район, Томская область, 18 октября 2022, 12:37 — REGNUM Местами в Томской области в ближайшие несколько суток сохранится пожароопасная погода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
По информации Томского гидрометцентра, 18–21 октября в Каргасокском районе ожидается высокий — 4 класс пожарной опасности.
«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним», — отметили в ведомстве.
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