Каргасокский район, Томская область, 18 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Местами в Томской области в ближайшие несколько суток сохранится пожароопасная погода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Лесной пожар

По информации Томского гидрометцентра, 18–21 октября в Каргасокском районе ожидается высокий — 4 класс пожарной опасности.

«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним», — отметили в ведомстве.