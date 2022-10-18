Канберра, 18 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Выплаты по ипотечным кредитам по всей Австралии выросли на 35% с апреля, поскольку домовладельцы ожидают седьмое подряд повышение ключевой ставки Резервным банком Австралии в ноябре. Об этом сообщил телеканал Nine News.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

Как подсчитали журналисты, шесть повышений ставки означает, что ежемесячные расходы заемщика возросли на 730 долларов по кредиту в размере 500 000 долларов на 30 лет.

Погашения по этому кредиту сегодня будет около $ 2833 в месяц. По данным Австралийского статистического бюро, это составит 37% ежемесячного дохода заемщика до вычета налогов, исходя из среднего ежемесячного дохода одного работающего полный рабочий день в размере 7 669 долларов США.

Напряженная финансовая ситуация у домохозяйств, инфляционные ожидания и перспектива дальнейшего повышения ставок могут подтолкнуть больше заемщиков предпринять какие-либо меры.