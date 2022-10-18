Джакарта, , 12:36 — REGNUM Еще один человек погиб в больнице после футбольного матча на стадионе в Маланге, сообщает CNN Indonesia.

Горе в Индонезии Tasnimnews.com

Пострадавший на стадионе в Маланге скончался после 17 дней госпитализации.

«Пациент лечился в отделении интенсивной терапии с начала даты инцидента», — заявили в больнице Маланга.

В итоге 133 человека погибли в результате инцидента в Маланге.

В настоящее время общее число пострадавших в Индонезии составляет 708 человек, из них 133 человека погибли, 575 человек получили ранения. Таким образом, 507 человек получили легкие ранения, 45 человек получили ранения средней тяжести и 23 человека получили серьезные ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и глава FIFA Джанни Инфантино согласились, что трагедия на стадионе в Маланге не должна повториться.

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