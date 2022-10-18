Москва, 18 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. На сегодняшний день Россия ведёт работу по интеграции новых территорий в свои системы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Воссоединение Херсонской и Запорожской областей с Россией

«Вы знаете, что они были присоединены сравнительно недавно, поэтому сейчас ведется работа по интеграции новых территорий в юридическую систему, систему безопасности РФ, экономическую систему, социальную систему и так далее и тому подобное», — сказал Песков.

При этом он также напомнил, что все указанные территории «являются неотъемлемой частью РФ».