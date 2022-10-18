Канберра, , 12:39 — REGNUM В Австралии местные власти призвали всех, кто думает о том, чтобы «прыгнуть в отступающие паводковые воды», дважды подумать, поскольку ядовитые змеи также спасаются от последствий стихии и выбрасываются из своих гнезд, передает телеканал Nine News.

Змея

Предупреждение было выпущено, в частности, в Новом Южном Уэльсе. Это произошло в ответ на сообщения о том, что дети прыгают с исторической пристани Бурк в разливающуюся реку Дарлинг.

В настоящее время сезон змей, и рептилий по всему континенту в изобилии, поскольку они стремятся размножаться, но их вытесняют паводковые воды.

«Змеи выходят из своих гнёзд во время наводнений и ищут в воде что-нибудь, за что можно было бы зацепиться, в том числе за людей, прыгающих с причалов», — пояснили спасатели.

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