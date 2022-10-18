Лондон, , 12:35 — REGNUM Миллионы людей в последние месяцы были вынуждены пропускать приемы пищи или целый день обходиться без еды, свидетельствуют новые данные благотворительной организации Food Foundation, о чем сообщает газета Guardian.

Тарелка супа StockSnap

По мере углубления кризиса в Великобритании в сентябре 2022 года почти 20% семей с низким доходом столкнулись с проблемой продовольственной безопасности, то есть больше людей оставались голодными, чем в первые хаотичные недели пандемии COVID-19. Такие данные содержатся в новом докладе Food Foundation.

Согласно докладу, с января 2022 года число тех, не получает достаточно еды, вырос более чем в два раза. В сентябре почти 10 миллионов взрослых и 4 миллиона детей из почти 70-миллионного населения страны не имели возможности регулярно питаться.

Это привело к требованиям предоставить бесплатное школьное питание еще 800 000 детей на фоне сообщений о том, что голодные школьники воруют еду у одноклассников, пропускают обед, потому что не могут позволить себе питаться в школе, или приносят с собой в ланч-боксе всего лишь кусочек хлеба.

Ведущий эксперт по общественному здравоохранению Майкл Мармот назвал рост числа недоедающих «тревожным» и заявил газете Guardian, что это разрушительным образом скажется на здоровье беднейших слоев населения, включая рост стресса, психических заболеваний, ожирения, диабета и болезней сердца.

Отдельное исследование начальных школ, проведенное организацией Chefs in Schools, показало, что половина из них предоставляет бесплатное питание детям из бедных семей, которые не имеют права на бесплатное школьное питание, более двух третей направляют родителей в продовольственные банки и чуть менее 50% предлагают продовольственную помощь семьям.

«Это исследование показывает шокирующую реальность, которую учителя видят каждый день, — сказала исполнительный директор организации Наоми Дункан. — Ситуация ужасающая и становится гораздо хуже. Мы призываем правительство срочно распространить право на бесплатное школьное питание на все семьи, получающие единую социальную выплату, чтобы помощь могла дойти до детей, которые нуждаются в ней больше всего».

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии прогнозируют спад экономики до середины 2023 года