Ярославль, 18 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Ярославская областная дума предлагает увеличить предельный доход налогоплательщиков, работающих по упрощённой системе налогообложения и на патенте. Законопроект об этом внесла в Госдуму Ярославская областная дума. Об этом сообщает уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров, ставший одним из инициаторов законопроекта.

Уполномоченный по правам предпринимателей в ЯО Альфир Бакиров

«Снижение налогов — это, пожалуй, главный запрос от бизнеса. Как уполномоченный я являюсь членом экспертного совета по налогам в Ярославской областной Думе. На одном из последних заседаний депутаты поддержали наши предложения по изменению параметров налогообложения на УСН и ПСН. В частности, мы предлагали увеличить предельный доход налогоплательщиков на упрощенке и патенте, а также предельную численность наемных работников на ПСН с 15 до 50 человек», — прокомментировал бизнес-омбудсмен Ярославской области Альфир Бакиров.

Правительство России законопроект не одобрило, отметив, что из-за этого могут увеличиться выпадающие доходы из бюджетов Российской Федерации. Несмотря на это ярославские депутаты всё-таки внесли его на рассмотрение в Госдуму 13 октября.

Как уточняет омбудсмен, в финальном варианте законопроекта предельный доход налогоплательщиков на упрощённой системе налогообложения предлагается увеличить с 200 до 500 миллионов рублей, а на патентной системе — с 60 миллионов до 120 миллионов рублей. При этом предложено сохранить ежегодную индексацию указанных предельных доходов на коэффициент-дефлятор.