Москва, , 12:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин 18 октября проведёт встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Азаров Kremlin.ru

«У президента будет на докладе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров», — сказал Песков.

По его словам, Путин обсудит с Азаровым текущие вопросы, касающиеся региона.

Также он добавил, что все остальные встречи и совещания президента, которые пройдут 18 октября, носят закрытый характер.

Последняя встреча Путина и Азарова проходила в 2018 году. Тогда Азаров в статусе врио главы Самарской области, рассказал президенту о социально-экономической обстановке в регионе.