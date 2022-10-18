Севастополь, , 12:32 — REGNUM Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили 18 октября в пресс-службе прокуратуры города. Следствие по делу проводил следственный отдел УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Севастополец 1972 года рождения обвиняется в том, что в 2020–2021 годах при проведении раскопок на территории Мекензиевского лесничества обнаружил вооружение времен Великой Отечественной войны. Находку он перевёз к себе, хранил в квартире и в принадлежащем ему нежилом помещении. Задержан мужчина был в июле 2022 года — при проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители изъяли у него смесь метательных взрывчатых веществ — бездымных порохов военного назначения и тротила общей массой свыше 370 граммов, четыре ручные гранаты, различные части огнестрельного оружия, 1199 патронов к винтовке Мосина, карабин ТОЗ-16 и 94 патрона к нему.

В настоящее время по делу утверждено обвинительное заключение, материалы направлены для рассмотрения в Нахимовский районный суд Севастополя.