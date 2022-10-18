Стокгольм, 18 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Лидер партии Социал-демократов и бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон решила прокомментировать правительственную декларацию своего преемника Ульфа Кристерссона.

Socialdemokraterna. se Магдалена Андерссон

«Естественно, я поздравляю Ульфа Кристерссона с назначением на пост премьер-министра. Но я не заметила три вещи в этом правительственном заявлении, во-первых, это социальное обеспечение: школа, здравоохранение и уход за пожилыми людьми переживают очень трудные времена и нуждаются в больших дополнениях», — сказала Андерссон, давая интервью журналистам шведских СМИ у дверей зала заседаний в риксдаге.

«Второе — набор новых членов в ОПГ … Третье — это громадное предвыборное обещание о защите от высоких цен на электроэнергию с 1 ноября, которое не было включено в речь. Явное нарушение обещания», — подчеркнула лидер оппозиции Андерссон.