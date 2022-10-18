Ханой, , 12:33 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Ханое, встретился с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителе южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Вьетнам Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны договорились повысить уровень двусторонних отношений до «стратегического партнерства» в связи с 30-летием установления дипломатических отношений, расширить сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Пак Чин также попросил правительство Вьетнама оказать поддержку южнокорейским предприятиям, ведущим бизнес в стране Юго-Восточной Азии, оказать содействие в достижении мира и стабильности на Корейском полуострове, а также поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

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