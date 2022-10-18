Ханой, 18 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Ханое, встретился с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителе южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Вьетнам

Согласно опубликованным данным, стороны договорились повысить уровень двусторонних отношений до «стратегического партнерства» в связи с 30-летием установления дипломатических отношений, расширить сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Пак Чин также попросил правительство Вьетнама оказать поддержку южнокорейским предприятиям, ведущим бизнес в стране Юго-Восточной Азии, оказать содействие в достижении мира и стабильности на Корейском полуострове, а также поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.