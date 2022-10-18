Главы МИД Южной Кореи и Вьетнама обсудили вопросы сотрудничества
Ханой, 18 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Ханое, встретился с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителе южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, стороны договорились повысить уровень двусторонних отношений до «стратегического партнерства» в связи с 30-летием установления дипломатических отношений, расширить сотрудничество в сфере обороны и безопасности.
Пак Чин также попросил правительство Вьетнама оказать поддержку южнокорейским предприятиям, ведущим бизнес в стране Юго-Восточной Азии, оказать содействие в достижении мира и стабильности на Корейском полуострове, а также поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.