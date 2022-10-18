Стокгольм, , 12:35 — REGNUM 18 октября новоизбранный премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выступил в риксдаге с программной речью, часть которой была посвящена внешней политике. О подробностях написала газета Aftonbladet.

Ульф Кристерссон Frankie Fouganthin

«Швеция никогда не согласится с тем, что агрессивные государства нарушают свободу и самоопределение демократических стран. Сила не предшествует правде», — дал понять новый глава правительства Королевства Швеция.

«Новый тон Китая в отношении Тайваня вызывает беспокойство. Отношения Швеции с Китаем должны основываться на совместной европейской стратегии с четкой трансатлантической связью», — добавил он.

Теперь в Швеции создается совет национальной безопасности под руководством премьер-министра, а также разрабатывается стратегия национальной безопасности.

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