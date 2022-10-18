Москва, , 12:30 — REGNUM В администрации президента России пока не стали делать никаких конкретных заявлений о вероятности продления зерновой сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 октября в беседе с журналистами пообещал сделать это позднее.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что касается самих переговоров [по продлению зерновой сделки], то по мере того, как будет результат, будет решение, будет сделано соответствующее объявление», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, по итогам состоявшихся 17 октября переговоров замглавы Министерства обороны России генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом в Москве, в оборонном ведомстве заявили, что Черноморская зерновая сделка может быть продлена только в случае полного выполнения всех ранее достигнутых сторонами договоренностей.

Как сообщало иа, на встрече в Астане с главой России Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на укрепление и продолжение зерновой сделки.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что зерновая сделка может стать моделью для решения многих проблем, вызванных кризисом, связанным с б. УССР.

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Напомним, меморандум о Черноморской зерновой инициативе (сделки по зерну) был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле и позволил осуществлять экспорт зерна и удобрений морем из портов Одессы, Черноморска и Южного.

Сухогрузы следуют по безопасным, специально созданным коридорам, непременно заходя в порты Турцию для проверки. Договорённость была заключена на 120 дней, срок её действия истекает 19 ноября этого года. В ООН надеются на продление продовольственной сделки, однако как заявил координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла, полной уверенности в этом нет.

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