Москва, , 12:30 — REGNUM Политолог Владимир Корнилов в своем телеграм-канале 18 октября иронизирует по поводу заявления Зеленского: после того, как Россия уничтожила 30% электростанций киевских террористов, «пространства для переговоров с путинским режимом не осталось»:

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Погодите, как это? Он же лично издал указ, запрещающий вести переговоры с «путинским режимом», после референдумов в четырех регионах Юга России! При чем здесь электростанции? Или где-то наступил момент, когда это «пространство» появилось, а теперь оно опять исчезло? Но указ-то Зеленский не отменял ни на минуту! Или он уже забыл, что подписывал?».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на территории, контролируемой киевским режимом, с 10 октября были повреждены 30% электростанций, Владимир Зеленский сообщил 18 октября.

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