Черкесск, , 12:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии после летнего сезона пришлось проводить санитарную очистку на территории Архызского лесничества. В одном из популярных в республике мест отдыха было собрано около 100 тонн мусора. Для вывоза пришлось привлекать 13 КамАЗов, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

На участке лесного фонда, где любят останавливаться на отдых туристы, разбивая палаточные лагеря, образовалась целая несанкционированная свалка. В уборке мусора с принимали участие сотрудники минприроды и добровольцы.

«Свалка образовалась после летнего туристического сезона — данный участок лесного фонда является популярным местом установки палаточных лагерей», — говорится в сообщении.

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