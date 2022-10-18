Грайворонский район, Белгородская область, 18 октября 2022, 12:27 — REGNUM Несколько сёл Грайворонского городского округа Белгородской области 18 октября подверглись миномётному обстрелу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Мокрой Орловке снаряды упали на территорию молочного комплекса. По предварительной информации без пострадавших.
В селе Глотова от обстрела пострадал мужчина, его оперативно доставили в Грайворонскую ЦРБ.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября со стороны ВСУ была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сёл Белгородского района.