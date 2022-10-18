Москва, 18 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Новый пакет санкций со стороны Канады не является чем-то новым. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Никакой новации здесь нет», — сказал Песков.

Он выразил уверенность в том, что для большинства лиц, попавших в новый санкционный список Канады, «никаких особых проблем или дискомфорта эти введенные санкции не доставят».