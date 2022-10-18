Кемерово, 18 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Ещё 12 находящихся в Омске мобилизованных кузбассовцев узаконили отношения с избранницами. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

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«Сегодня в Омск приехал ещё один автобус с кузбасскими невестами, — написал Цивилёв 18 октября в своём телеграм-канале. — Таким образом за период мобилизации зарегистрированы 22 новые семьи. Будут ещё желающие вступить в брак — организуем новые церемонии. Надо, чтобы перед ответственным делом, которое предстоит нашим бойцам в зоне СВО, они были спокойны и уверенны, что поступили правильно и сделали все необходимое для своих семей».

Отметим, что в отличие от обычных молодожёнов, мобилизованных регистрируют в день подачи заявления в ЗАГС.