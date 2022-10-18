У DC есть готовый сценарий для сиквела «Флэша» с Эзрой Миллером
Лос-Анджелес, США, 18 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Руководство студии DC уже имеет на руках готовый сценарий для кинокомикса «Флэш 2». Об этом 18 октября сообщает журнал The Hollywood Reporter.
Сценарий написал Дэвид Лесли Джонсон, ранее работавший над «Акваменом». Отмечается, что DC придерживает его на тот случай, если первый фильм про Флэша успешно выступит в прокате. Проблема заключается в том, что этот сценарий подразумевает участие в проекте Эзры Миллера, имя которого не сходит с заголовков СМИ из-за череды скандалов вокруг актёра.
Напомним, в августе 2022 года Эззра Миллер выступил с извинениями за своё поведение, он также встретился с руководством кинокомпании Warner Bros. Discovery. Отметим, что вчера, 17 октября 2022-го, актёр не признался себя виновным в судебном заседании по обвинению в краже со взломом.