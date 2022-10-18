Лос-Анджелес, США, 18 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Руководство студии DC уже имеет на руках готовый сценарий для кинокомикса «Флэш 2». Об этом 18 октября сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Скриншот с YouTube Супергерой Флэш в фильме «Лига справедливости Зака Снайдера»

Сценарий написал Дэвид Лесли Джонсон, ранее работавший над «Акваменом». Отмечается, что DC придерживает его на тот случай, если первый фильм про Флэша успешно выступит в прокате. Проблема заключается в том, что этот сценарий подразумевает участие в проекте Эзры Миллера, имя которого не сходит с заголовков СМИ из-за череды скандалов вокруг актёра.

Напомним, в августе 2022 года Эззра Миллер выступил с извинениями за своё поведение, он также встретился с руководством кинокомпании Warner Bros. Discovery. Отметим, что вчера, 17 октября 2022-го, актёр не признался себя виновным в судебном заседании по обвинению в краже со взломом.