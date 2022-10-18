Херсон, 18 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Кадровый конкурс «Лидеры возрождения» стартовал в Херсонской области, а также в Запорожской области, в ДНР и ЛНР. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

«В условиях дефицита управленческих кадров это событие имеет большое значение для всех нас, поскольку позволит отобрать талантливых специалистов, которые не только смогут ответить на актуальные вызовы времени, но и приложат все усилия для восстановления регионов и их успешной интеграции в состав Российской Федерации», — выступил с обращением в связи с проведением конкурса председатель Совета министров — правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Цель проведения конкурсов — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых и способных решать сложные управленческие задачи в сжатые сроки, готовые восстанавливать и развивать свой регион.

«Уверен, что среди наших жителей найдется немало талантливых специалистов, истинных патриотов и достойных граждан, готовых в это трудное время быть рядом с нами и вносить свой вклад в создание процветающей Херсонской области в составе Российской Федерации», — подчеркнул Елисеев.

Он добавил, что трудности, которые ожидают регион в работе по его восстановлению, не отпугивают, а ещё сильнее объединяют.

Как сообщало ИА REGNUM, Херсонская, Запорожская области, а также ДНР и ЛНР воссоединились с Россией по итогам проведённых на этих территориях референдумов.