Москва, 18 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В регионах, которые выполнили задание Минобороны РФ по частичной мобилизации, все соответствующие мероприятия по призыву граждан остановлены. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока таких решений не было. Вы знаете, что Министерством обороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности, и регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Таким образом, сам процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», — сказал Песков.

Что касается президентского указа, то, по словам пресс-секретаря российского лидера, «на настоящий момент его нет»: «Мы будем вас информировать».