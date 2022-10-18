Москва, 18 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Расхождения России и Казахстана по вопросу ядерного разоружения не имеют принципиального характера. Об этом говорится в статье посла РФ в Казахстане Алексея Бородавкина для журнала «Международная жизнь», опубликованной 18 октября.

Mil.ru Флаги Казахстана и России

Дипломат отметил, что позиции Москвы и Астаны совпадают по подавляющему большинству актуальных проблем глобальной и региональной повесток.

«Даже по теме ядерного разоружения, где мы не звучим в унисон, разночтения России и Казахстана не носят принципиального характера», — отметил Бородавкин.

По его словам, обе страны выступают за построение безъядерного мира, но имеют разные подходы в вопросах о темпах и модальностях достижения этой цели.

Дипломат подчеркнул, что ядерное сдерживание остается одним из ключевых элементов в системе обеспечения безопасности РФ в условиях расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры альянса к российским границам.

Он также указал, что регулярный интенсивный диалог является важным аспектом партнерства и сотрудничества России и Казахстана.