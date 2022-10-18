Москва, , 12:36 — REGNUM Указа о завершении частичной мобилизации в целом по России нет, но некоторые регионы уже выполнили мобилизационное задание. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 18 октября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что Минобороны установило показатели по мобилизационной численности для каждого региона. Что касается президентского указа о завершении мобилизации, отметил Песков, то его в настоящий момент нет. Кремль о нём проинформирует.

«Таким образом, сам процесс вот этой частичной мобилизации, он уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что мобилизовать в России могут не более 300 тыс. человек. Именно такое количество закреплено в указе президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент Владимир Путин заявил, что до окончания частичной мобилизации осталось около двух недель. Спустя три дня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выполнении в столице задачи по мобилизации. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также объявил о завершении частичной мобилизации в регионе.

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