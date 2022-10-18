Омск, , 12:21 — REGNUM Гуманитарную помощь для мобилизованных в 242-м учебном центре ВДВ передало Омское землячество. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в региональном правительстве.

Посылки для мобилизованных из Омской области Оmskportal.ru

Уточняется, что для военнослужащих закупили предметы дополнительной экипировки, в том числе тепловизоры и квадрокоптеры.

Напомним, на базе 242-го учебного центра ВДВ проходят обучение мобилизованные из Омской и Кемеровской областей, Красноярского края.

Перед отправкой бойцов обеспечивают всем необходимым. Помощь оказывают общественные организации. Например, межрегиональная общественная организация «Омское землячество» передала гуманитарный груз, собранный по советам опытных военнослужащих. Для резервистов приобрели современные тепловизоры и квадрокоптеры, генераторы, туристические коврики, дождевики, спальные мешки, рации и другие вещи.

Дети и взрослые вложили в посылки тематические поделки и душевные послания.

«Это всё делалось с душой и сердцем. Мы будем рады, если хотя бы толику вклада внесём в наше общее непростое дело», — прокомментировала руководитель Омского землячества Людмила Козловская.

Руководитель фракции «Единая Россия» в областном Законодательном собрании Александр Артёмов отметил, что работа по обеспечению мобилизованных проводится централизованно, силами Минобороны, правительства региона. С дополнительной экипировкой помогают общественные организации и предприятия.

«Дня не походит, чтобы в 242-й учебный центр ВДВ либо Омский автобронетанковый инженерный институт не приезжали грузовики с той или иной помощью», — отметил Артёмов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября стартовали единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям Омской области.

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