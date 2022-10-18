Москва, , 12:21 — REGNUM Решений о завершении частичной мобилизации в России пока не принято. Об этом 18 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В беседе с журналистами он ответил на вопрос о завершении частичной мобилизации.

«Пока таких решений не было. Минобороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности, и регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено», — сказал он.

Песков пояснил, что в ряде регионов процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен. При этом указа о завершении мобилизации пока нет.