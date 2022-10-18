Лондон, 18 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Китай завербовал десятки бывших британских военных летчиков для обучения военнослужащих КНР, передает телеканал Sky News.

chinamil.com.cn Солдаты Народно-освободительной армии Китая

Отмечается, что порядка 30 летчиков реактивных самолетов и вертолетов в настоящее время обучают летчиков китайской армии и получают зарплату в размере около 240 тыс. фунтов в год.

При этом, передает телеканал, власти Китая намерены нанять еще больше действующих и бывших военных летчиков британских ВВС, флота и сухопутных войск, а также из других стран Запада.

По словам британского чиновника, военные, согласившиеся обучать летчиков КНР, «практически наверняка повышают уровень знаний и потенциал китайских военных».