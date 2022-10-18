Владикавказ, 18 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Северной Осетии обвиняется в халатности бывший главный врач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. По его вине погибли девять пациентов, считают следователи. Прокуратура утвердила обвинительный приговор и отправила дело в суд, сообщили 18 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

Pixabay.com В суде

Напомним, 9 августа 2021 года в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария в системе подачи кислорода. В результате погибли девять пациентов, находившиеся в тяжелом состоянии и подключенные к устройствам искусственной вентиляции легких.

До этого события — в марте 2021 года — Ростехнадзор направил представление в больницу с требованием устранить неполадки в трубопроводной системе подачи медицинского кислорода. Однако главврач не предпринял никаких мер для устранения неполадок.