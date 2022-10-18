Москва, , 12:19 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выразил свои сожаления семьям, потерявшим близких в результате крушения военного самолёта в Ейске. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пожар после падения Су-34 в Ейске Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022

«Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы», — сказал Песков.

По его словам, региональные и федеральные власти по поручению главы государства уже приняли экстренные меры для организации помощи пострадавшим от катастрофы гражданам.