Москва, 18 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил свои сожаления семьям, потерявшим близких в результате крушения военного самолёта в Ейске. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы», — сказал Песков.

По его словам, региональные и федеральные власти по поручению главы государства уже приняли экстренные меры для организации помощи пострадавшим от катастрофы гражданам.