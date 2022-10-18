Триполи, 18 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН Абдулла Батили сделал официальное заявление по поводу начала работы своей миссии в Триполи. Об этом 18 октября сообщает Fawasel со ссылкой на пресс-службу миссии ООН в Ливии.

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Так, приоритетом Батили является оказание помощи ливийским властям для скорейшего проведения президентских выборов. Батили пояснил, что восстановление избирательного процесса укрепит национальное единство и стабильность и позволит восстановить легитимность государственных институтов в стране, подтвердив приверженность Организации Объединенных Наций поддержке Ливии в проведении всеобъемлющих президентских и парламентских выборов и уважению воли миллионов ливийцев.

18 октября Батили также встретился с главой правительства Ливии Абдель-Хамидом Дабайбой. В ходе встречи Дабайба и Батили обменялись мнениями о текущей ситуации в Ливии, и Дабайба подтвердил, что его правительство поддерживает усилия нового посланника ООН по проведению президентских выборов в стране.