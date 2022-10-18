Хельсинки, , 12:23 — REGNUM Наши граждане бездумно уповали на Финляндию, как «окно» в «цивилизованный мир», покупали там собственность в Финляндии и уезжали туда вместо того, чтобы развивать свои земли, теперь они пожинают горькие плоды своей космополитичности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 октября, комментируя высказывания министра обороны Финляндии.

Хельсинки

Как сообщалось ранее, Антти Кайкконен заявил, что в случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в Финляндии, такая мера может затронуть объекты, находящиеся на территории, «важной для безопасности государства».

« Если наша страна выживет, а я уверен, что она не только выживет, но и в нынешних испытаниях окрепнет, обязательно будут сделаны серьёзные выводы относительно того, как вести себя с соседями и не только с соседями. Сколько вреда внешней политике нашей страны нанесла в 2000-е годы линия на привилегированное развитие отношений с Финляндией! Сколько леса-кругляка, сколько других наших ресурсов финны почти задарма вывезли из России! Сколько политических уступок было им сделано!

Дело дошло до того (вроде бы мелочь, но это очень показательная мелочь!), что авторитетные люди серьёзно в своё время ставили вопрос о том, что нам не надо на основе взаимности отвечать на введение Финляндией визового режима для круизных поездок: мол, наши пусть в Финляндию визы оформляют, а финны пусть в Петербург без виз ездят — «экономике города это очень нужно»!