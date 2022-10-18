Хельсинки, 18 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Наши граждане бездумно уповали на Финляндию как «окно» в «цивилизованный мир», покупали там собственность и уезжали туда вместо того, чтобы развивать свои земли, теперь они пожинают горькие плоды своей космополитичности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 октября, комментируя высказывания министра обороны Финляндии.

Хельсинки

Как сообщалось ранее, Антти Кайкконен заявил, что в случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в Финляндии, такая мера может затронуть объекты, находящиеся на территории, «важной для безопасности государства».

«Если наша страна выживет, а я уверен, что она не только выживет, но и в нынешних испытаниях окрепнет, обязательно будут сделаны серьёзные выводы относительно того, как вести себя с соседями и не только с соседями. Сколько вреда внешней политике нашей страны нанесла в 2000-е годы линия на привилегированное развитие отношений с Финляндией! Сколько леса-кругляка, сколько других наших ресурсов финны почти задарма вывезли из России! Сколько политических уступок было им сделано!

Дело дошло до того (вроде бы мелочь, но это очень показательная мелочь!), что авторитетные люди серьёзно в своё время ставили вопрос о том, что нам не надо на основе взаимности отвечать на введение Финляндией визового режима для круизных поездок: мол, наши пусть в Финляндию визы оформляют, а финны пусть в Петербург без виз ездят — «экономике города это очень нужно»!

В годы Великой Отечественной войны Финляндия была самым близким союзником Гитлера, проводила на нашей территории политику геноцида русских. Мы это во вред себе на время подзабыли. Сегодня, в отличие от той же Венгрии, она вновь берёт на вооружение фашистскую идеологию и политику, и для меня это не удивительно — я всегда чувствовал эту внутреннюю финскую враждебность. Удивительным, скорее, было то, как бездумно наши граждане уповали на Финляндию, как «окно» в «цивилизованный мир», покупали собственность в Финляндии, уезжали туда вместо того, чтобы развивать свои земли. Они уже пожинают и ещё, видимо, пожнут немало горьких плодов своей космополитичности, и это будет правильно», — отметил Михаил Демурин.