Москва, , 12:16 — REGNUM Глобальные интернет-гиганты Запада сегодня стали «послушным инструментом в руках недругов России». Об этом заявила RT сенатор Совфеда РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Ольга Ковитиди Council.gov.ru

«Очередное проявление информационной войны против России — блокировка канала Совета Федерации — никак не повлияет на работу парламента», — сказала Ковитиди.

По её словам, таким образом интернет-гиганты и коллективный Запад оценили на «отлично» работу сенаторов, «поскольку подобного рода антироссийские проявления свидетельствуют о том, что всё мы, в Совете Федерации, делаем правильно».