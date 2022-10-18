Самара, 18 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Льняное масло и шрот планируют начать производить в Самарской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Franc-Comtois Лен

Сообщается, что минувшие пять лет в регионе валовый сбор льна вырос вдвое. В 2022 году посевные площади под лен достигли 56 тысяч гектаров.

Отмечается, что в 2023 году в области намерены начать производство льняного масла и шрота. Это поможет самарским фермерам сэкономить ресурсы на логистике и хранении урожая, а потребителям — получить качественный и полезный продукт местного производства, пояснили в пресс-службе.

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