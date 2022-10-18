Москва, , 12:14 — REGNUM Никому не под силу вбить клин между Россией и Казахстаном, страны и далее будут работать, чтобы вывести двусторонние отношения на новые рубежи. Об этом 18 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к читателям журнала «Международная жизнь» по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

Флаги России и Казахстана Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По словам Лаврова, за 30 лет общими усилиями удалось укрепить «многовековые узы дружбы и добрососедства» и выстроить динамичную модель межгосударственного взаимодействия.

Он отметил, что сегодня реализуются крупные совместные проекты в жизненно отраслях, используются преимущества транзитного потенциала двух стран, наращивается взаимодействие вдоль самой протяжённой в мире сухопутной границы.

В качестве примера он привёл совместное использование космодрома «Байконур» и подчеркнул отметил плодотворное сотрудничество Москвы и Астаны на евразийском пространстве.

Также министр отметил шаги по углублению интеграции и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества независимых государств (СНГ).

«В будущее наших отношений мы с казахстанскими друзьями смотрим с оптимизмом. «Вбить клин» между нами никому не под силу», — написал Лавров.

Он добавил, что Россия и Казахстан будут и далее совместно работать в интересах вывода двусторонних отношений на новые рубежи.