Ейск, Краснодарский край, , 12:15 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжает работать в Ейске неподалёку от места крушения военного самолета Су-34. Глава Кубани уточнил, что первый выплаты пострадавшие получат уже 19 октября.

Пожар после падения Су-34 в Ейске Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022

«Что касается выплат. Материальную помощь пострадавшие начнут получать уже с завтрашнего дня», — написал Кондратьев в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что в качестве основной версии падения военного самолета Су-34 в Ейске следователи рассматривают техническую неисправность.