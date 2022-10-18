Берлин, , 12:14 — REGNUM Мобилизация необходимого оборудования для ремонта «Северного потока» может занять продолжительное время, заявил эксперт по газовому рынку Сергей Вакуленко в эфире DW (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Северный поток Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Комментируя возможность восстановить «Северный поток», он отметил, что сам ремонт может быть довольно короток.

«Но мобилизация всего необходимого оборудования, материалов и прочего может занять достаточно долгие месяцы, если начать этим заниматься прямо сейчас. Ситуация аналогичной аварии в Восточно-Китайском море на трубопроводе, который шёл в Гонконг, от момента тендера и сбора поставщиков до момента начала работ прошло около восьми месяцев», — сказал эксперт.

Он напомнил, что тогда ситуация не была осложнена конфликтами и санкциями, а также бюрократическими процедурами в виде получения разрешений на работу.

Вакуленко также отметил опасность морской воды, которая, попав внутрь трубы, может воздействовать на швы, которые могут начать ржаветь.