Берлин, 18 октября 2022, 12:14 — REGNUM Мобилизация необходимого оборудования для ремонта «Северного потока» может занять продолжительное время, заявил эксперт по газовому рынку Сергей Вакуленко в эфире DW (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Северный поток
Северный поток
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Комментируя возможность восстановить «Северный поток», он отметил, что сам ремонт может быть довольно короток.

«Но мобилизация всего необходимого оборудования, материалов и прочего может занять достаточно долгие месяцы, если начать этим заниматься прямо сейчас. Ситуация аналогичной аварии в Восточно-Китайском море на трубопроводе, который шёл в Гонконг, от момента тендера и сбора поставщиков до момента начала работ прошло около восьми месяцев», — сказал эксперт.

Он напомнил, что тогда ситуация не была осложнена конфликтами и санкциями, а также бюрократическими процедурами в виде получения разрешений на работу.

Вакуленко также отметил опасность морской воды, которая, попав внутрь трубы, может воздействовать на швы, которые могут начать ржаветь.