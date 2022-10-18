18 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Россию не допускают к расследованию повреждений «Северного потока», а значит, предположения, что виновны США, имеют все основания для существования. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 13:25 — REGNUM Обнародованные фотографии и видеозапись обследования повреждённого участка газопровода «Северный поток» спровоцировали массовое обсуждение в социальных сетях. Люди не сомневаются, что случившееся — дело рук США. Существует также мнение, что шведским и датским властям поставлена задача устранить улики, свидетельствующие об этом.

Северный поток Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Как будто разрезали», — поделилась мнением Алена Омельченко.

«До сих пор они не допускают Россию к расследованию, что наталкивает всё больше на мысль, кем же был совершен этот «мощный взрыв»», — отметил Глеб Морозов.

«Ну и дальше что, расследователи херовы? Может, пиндостан или мелкобританию обвините в очевидном? Или всё же зассыте?» — спрашивает Алексей Ш.

«Как после этого доверять этим странам? Взять и взорвать трубопровод! В голове не укладывается», — поделилась Светлана Артамонова.

«Две версии. Реалистическая и фантастическая. Реалистическая: голубой единорог нырнул и проткнул волшебным рогом газоводы. Фантастическая: наш верный друг и партнер по НАТО — США — совместно с Британией рванули? Да нет, единорог, конечно!» — смеется Дмитрий Р.

«Какие же сволочи. Ничего, за всё это зло им воздастся, бумерангом прилетит по лбу», — негодует Елена Кучер.

«И понту от этих всех комиссий, если они очкуют обнародовать правду? Это те же ОБСЕ в Донецке или миссия МАГАТЭ в Энергодаре…» — заметил Антон Васильев.

«Всем всё понятно, кто это сделал. Но все молчат, боятся», — соглашается Андрей Чащев.

Кадры повреждений «Северного потока» Цитата из видео «Expressen»

«Самое пикантное в том, что виновникам этой диверсии ничего не будет. Наоборот, ФРГ будет еще больше обожать американцев и пресмыкаться перед ними. А предприятия ФРГ уже повалили к новым берегам. Ну, кто всегда в плюсе, и так понятно», — заметил Анатолий А.

«Уроды, сами же взорвали, а теперь делают вид, что проводят расследование!» — считает Юрий.

«Понятно, что Швеция вышла из совместного расследования с Германией обстоятельств взрыва на нитках газопроводов СП-2 потому, что получила приказание Вашингтона устранить все улики, способные указать на участие США и Британии. Особенностью современной политики диверсий является открытость их заказчиков буквально с самого начала после случившегося. Никто и не скрывает: газопроводы взорвали США, и они на глазах у всего мира руками марионетки вывозят улики преступления», — поделился мнением Михаил.

«По этому принципу теперь нужно уничтожить американские, британские коммуникации в Мировом океане», — рассуждает Эльдар.

«Наш газ пусть остаётся дома. Нам жить ещё миллион лет», — считает Антон Тесленко.

Как сообщало ИА REGNUM, видеокадры повреждений трубопровода «Северный поток» опубликовали шведские СМИ. Датская полиция считает, что трубопроводы были повреждены мощными взрывами. На записи заметна сильная деформация металлических стенок.

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