Самара, , 12:13 — REGNUM Испанская компания Zara собирается поменять юрисдикцию и восстановить свою торговую деятельность в России. Об этом 18 октября заявил в арбитражном суде Самарской области представитель российской структуры компании «Зара СНГ», его слова приводится в опубликованном судебном определении.

Магазин ZARA Daniel Lobo

«Заявитель («Зара СНГ») указывает, что не уходит с российского рынка, планирует возобновить торговую деятельность, в настоящее время ответчиком предпринимаются действия для продолжения деятельности в Российской Федерации, включая изменение корпоративной структуры на юрисдикцию, которая не относится к недружественной», — говорится в документе.

Также указывается, что компания намерена изменить логистические цепочки поставки товара вместо попавших под западные антироссийские санкции.

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